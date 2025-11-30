Cumhuriyet Gazetesi Logo
Van'da üç kişinin bulunduğu araç Zernek Barajı’na uçtu: 3 ölü

Van'da üç kişinin bulunduğu araç Zernek Barajı’na uçtu: 3 ölü

30.11.2025 11:31:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Van'da üç kişinin bulunduğu araç Zernek Barajı’na uçtu: 3 ölü

Van’ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Barajı’na araç uçtuğu ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmada 3 kişinin de cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görgü tanığının ifadesine göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir aracın kontrolden çıkarak baraj suyuna düştüğü bildirildi.

Bölgeye gelen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Su altı arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Rojhat Durğun ve Cihat Durna sudan ölü olarak çıkarıldı.

Sudan çıkarılan şahısların cenazeleri ambulansa alınırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, devam ettikleri çalışmada Furkan Berat Özdemir'in cenazesine de ulaştı.

O ANLARA KAMERADA

2 kişinin ölümüne neden olan otomobilin Zernek Barajı’na uçma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İlgili Konular: #Van gölü