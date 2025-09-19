Van'da vahşet: 2 öğretmen okulda bıçakla yaralandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir şüpheli, okulda 2 öğretmeni bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir okulda görevli öğretmen R.A. ile aralarında husumet olan kişi, bıçakla okula geldi.

Husumetli olduğu öğretmenin isminin yazıldığı sınıfa giren bıçaklı kişi, sınıfta görevli Türkçe Öğretmeni E.Ş'yi karnından bıçakladı. Saldırganı engellemeye çalışan öğretmen R.Y.İ'yi de elinden yaralayan kişi, öğretmenler tarafından durduruldu.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri bıçaklı kişiyi gözaltına aldı.

Yaralı 2 öğretmen ambulansla hastaneye kaldırılırken, endişeli anlar yaşayan öğrenciler evlerine gönderildi.