Van'daki silahlı kavgada yeni gelişme: Baba ile oğlunun öldüğü silahlı kavgada avukat tutuklandı

24.11.2025 11:49:00
DHA
Van'da bir otelde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden otelin sahibi Nihat Özeler (47) ile oğlu Abdulkerim Özeler (21) toprağa verilirken, olaya karışan avukat B.K. tutuklandı.

Van'da bir otelin önünde önceki gün gittiği otelin restoranında fazla hesap geldiği gerekçesiyle otel sahibi Nihat Özeler ile tartışıp, ayrılan avukat B.K. (35), dün saat 02.30 sıralarında ağabeyi S.K. (37) ile birlikte yeniden otele döndü.

Burada taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada otel sahibi Nihat Özeler ile oğlu Abdulkerim Özeler hayatını kaybetti, avukatın ağabeyi S.K. yaralandı. S.K. hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan avukat B.K. gözaltına alındı.

AVUKAT TUTUKLANDI

İşlemleri sonrası B.K. tutuklanırken, hayatını kaybeden baba ile oğlu, dün akşam saatlerinde Edremit ilçesindeki Şabaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

