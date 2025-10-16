Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinden 'Rojin Kabaiş' eylemi: Rektör açıklama yapana kadar eylemlerimiz sürecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri ‘rektör uyuma öğrenciler burada’ sloganları atarak, rektörlük binasında oturma eylemine devam ediyor.

Eylemlerin 3.gününde DEM Parti milletvekillileri ile İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi öğrencilere destek ziyaretinde bulundu. Rektörlükten cinayete ilişkin bir açıklama beklediklerini dile getiren öğrenciler bir sonuç alana kadar eylemlerine devam etme kararı aldı.

Üniversite öğrencisi Barış Metin, "Rojin için adalet yürüyüşümüz 3. gününde devam ediyor. Yarın da aynı şekilde aynı saatte toplanacağız. Bugün yollar kesilir yarın yollarımız keşisir adalet her zaman yerini bulacaktır. Biz adalet tecelli edene kadar, adalet yerini bulana kadar her zaman eylemlerimize devam edeceğiz. Rektörümüzün bize bir açıklama yapma zorunluluğu vardır. Biz öğrenciler 3 gündür burada yemeden içmeden eylemdeyiz. Rektör Bey bizi senetoya ve kültür merkezine davet ediyor. Bizler de Rektörü kaldırım taşlarına davet ediyoruz. Kendisi yanımızda dursun yanımızda olduğunu belli etsin. Madem saklanacak birşey yok buyursun kaldırım taşlarında yanımızda otursun. Bizlere destek veren tüm vekillere, basın mensuplarına, STK'lara teşekkür ediyoruz. Adalet tecelli edene kadar her gün burada olmaya devam edeceğiz."dedi.

Başka bir öğrencisi ise, "Rojin Kabaiş' in cinayetinin örtbas edilmesinde tabii ki en büyük sorumluluğun rektörlükte olduğunu biliyoruz ve rektör buraya gelene kadar, Rojin Kabaiş cinayetinin niçin açıklanmadığını bize söyleyene kadar, bizler burada oturma eylemimizi devam ettireceğiz. Her gün adalet arayışını sürdürmek için eylemlerimize devam edeceğiz. Ama bugün rektör gelip bize bir açıklama yapana kadar hiçbir yere ayrılmıyoruz. Rektör buraya gelecek!" ifadesini kullandı.