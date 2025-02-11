Van'da Abdullah Zeydan'a hapis cezası verilmesi protesto edildi

Yayınlanma: 11.02.2025 - 22:51

Güncelleme: 11.02.2025 - 22:51

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Van Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen Van Emek ve Demokrasi Platformu, "Direne Direne Direnişten Zafere" sloganı atarak Zeydan'a destek verdi.

Platform adına yapılan açıklama şu şekilde:

"Van halkının yüzde 56 oy oranı ile seçilmiş Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Sayın Abdullah Zeydan’ın milletvekili olarak dokunulmazlığı bulunduğu dönemde halkının yanında yer alması nedeniyle hakkında açılan davada, Diyarbakır 5. ACM’nin kararıyla bugün hukuka aykırı bir şekilde 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmiştir.

Sayın Abdullah Zeydan hakkında yapılan yargılamada alınan bilirkişi raporunda grubun operasyon bölgesine oldukça uzak olduğu, bu nedenle herhangi bir suç işlenme imkânının olmadığı açıkça ortaya konulmuştur. Ancak dosya içerisinde bulunan lehe deliller yok sayılmış ve kayyum atanmasına zemin hazırlanmak için haksız ve hukuka aykırı olarak cezalandırma yoluna gidilmiştir. Kararın hukukilikten uzak toplum ve kamuoyu vicdanında kabul görmediğini bir kez daha belirtmek isteriz. Biliyoruz ki bu ceza Van halkının iradesini gasp etmek amacıyla verilmiştir.

Kürt sorununa yıllardır güvenlikçi bir yaklaşımla uygulanan politikalar, hukuksuzlukla pekiştirilmiş ve kayyum uygulamaları ile süreklilik kazanmıştır. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrasında Hakkari, Mardin, Halfeti, Batman, Esenyurt, Bahçesaray, Dersim, Ovacık, Akdeniz, Siirt Belediyelerine kayyum atanmıştır. Bu antidemokratik yaklaşım, yalnızca bölgesel bir soruna değil, tüm Türkiye’nin demokratikleşmesine ve toplumsal barış umutlarına yönelik bir tehdide dönüşmüştür.

'KAYYUM UYGULAMALARI, TÜRKİYE GENELİNDE DEMOKRASİYE ZARAR VERMEKTEDİR''

Kayyum atamaları, anayasal güvenceleri yok sayarak seçme ve seçilme hakkını ihlal etmekte; demokratik ilkelere ve halkın iradesine açık bir müdahale teşkil etmektedir. Kürt meselesine güvenlikçi politikalarla yaklaşmanın bir yansıması olarak ortaya çıkan kayyum uygulamaları, bugün yalnızca belli bölgelere değil, Türkiye genelinde demokrasiye zarar vermektedir. Halkın seçtiği temsilcilerin, hukuki dayanağı olmayan yöntemlerle görevden alınarak yerlerine atanmış kişilerin getirilmesi, anayasal düzene aykırı olduğu gibi demokratik toplum yapısını da temelden sarsmaktadır.

'HALKIN İRADESİNE SAYGI DUYULMALIDIR''

Toplum, adil ve eşitlikçi bir barışa ulaşma umuduyla bir arada yaşama isteğini korumaktadır. Ancak bu hukuksuz ve baskıcı politikaların devamı, demokratik çözüm umudunu gölgelemekte ve toplumsal huzuru tehdit etmektedir. Bu nedenle, halk iradesini yok sayan, anayasaya aykırı ve antidemokratik olan uygulamalara zemin hazırlanmaktan derhal vazgeçilmelidir. Demokrasiye müdahale niteliğindeki bu uygulamaların son bulması, halkın seçtiği temsilcilerin halkı temsil ettiği unutulmamalı ve halkın iradesine saygı duyulmalıdır.

Biz Van Emek ve Demokrasi güçleri olarak, toplumun tüm kesimlerini hukuka, demokrasiye ve toplumsal barışa sahip çıkmaya davet ediyor, çözümün barışçıl ve demokratik yöntemlerle olabileceğini bir kez daha ifade ediyoruz. Van halkı iradesinin yanındadır, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal Şahsında halk iradesinin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz."