Van’da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı

Van-Erciş karayolunda düğün konvoyundaki 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi hafif yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 09:57
Van’da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı
Abone Ol google-news

Van-Erciş karayolunda düğün konvoyundaki 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş-Muradiye yol ayrımında meydana geldi. Erciş istikametinden gelen düğün konvoyundaki 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bazı yaralılara olay yerinde müdahale ederken, bazıları ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak ayakta tedavileri yapıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.


Erciş haberleri Van haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Erzincan’daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 5’e yükseldi

Erzincan’daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 5’e yükseldi
Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve ailesinin cenazesi toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve ailesinin cenazesi toprağa verildi
Malatya’da 3 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

Malatya’da 3 ayrı trafik kazası: 5 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler