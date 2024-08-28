Van’da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı
Van-Erciş karayolunda düğün konvoyundaki 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi hafif yaralandı.
Van-Erciş karayolunda düğün konvoyundaki 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş-Muradiye yol ayrımında meydana geldi. Erciş istikametinden gelen düğün konvoyundaki 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bazı yaralılara olay yerinde müdahale ederken, bazıları ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak ayakta tedavileri yapıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.
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