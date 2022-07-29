Van'da yollar kapandığı için ölen çocuğun ailesinin adalet arayışı sürüyor

29 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Van’ın Gürpınar İlçesinde 8 yıl önce yüksek ateşten rahatsızlanan ve yolun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle mezrada mahsur kalarak yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Muharrem bebeğin davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gidiyor.

2014 yılında Taş ailesinin 1,5 yaşındaki çocukları yüksek ateşten rahatsızlandı. Yolların kardan kapalı olması nedeniyle yapılan yardım çağrıları sonuçsuz kalınca babasının kucağında hastaneye götürülmeye çalışılırken bebek yolda öldü. Muharrem Taş’ın 1 Şubat 2014’teki ölümüyle ilgili daha önce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında ‘kovuşturma yapılmasına yer olmadığına’ ilişkin karar verildi. Karara yönelik itiraz ise AYM tarafından reddedildi. Taş ailesinin avukatı Murat Timur tarafından idare mahkemesinde açtığı tazminat davası AYM, ‘İdare Mahkemesindeki davasının sonucu beklenmeden başvuru yapıldığından başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle’ kabul edilemez buldu. Bu duruma tepki gösteren Timur, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararın olayın sorumlularını aklamaya yönelik olduğunu söyledi.

"BAKANLIK KUSURLU"

Danıştay’ın bilirkişi raporu talep etmesi üzerine, Van 1. İdare Mahkemesi tarafından 30 Ocak 2022 tarihli 25 sayfadan oluşan bilimsel raporda; ailenin olayı geçici köy korucusu ve kolluk kuvvetleri üzerinden 112’ye bildirmesine rağmen 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından acil vakanın ciddiyete alınmadığının tespit edildiğini anlatan Timur, “Ölüm olayının gerçekleşmesinde Sağlık Bakanlığı’nın yüze 80 asli kusurlu olduğu, araç ekipmanın da gerekli özeni göstermediğinden kar ile kapanan yolu açmayan il özel idaresinin de yüzde 20 kusurlu olduğu saptaması yapılmıştır denildi” dedi.

Muharrem bebek öldükten sonra bile cenazenin taşınması için yapılan ihbarda kamu kurumu temsilcilerinin yükümlülüğünü yine yerine getirmediğine dikkat çeken Timur, “Muharrem bebeğin yaşam, sağlık ve etkili soruşturma hakkının ihlal edildiği dosyada AİHM’nin kamuoyu vicdanını tatmin edecek karar vereceğini umut ediyoruz” dedi.