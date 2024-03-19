Veli-Der'den tarikatlar ve uyuşturucuya karşı protesto: 'Devlet okulları kaderine terk edilmiş'

Yayınlanma: 19.03.2024 - 21:28

Güncelleme: 19.03.2024 - 21:29

Okul önlerinde uyuşturucu ve tarikat istemedikleri talebiyle Veli-Der ve Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Bursa İl Temsilciliği, açıklama yaptı. Osmangazi’deki Faik Yılmazipek İmam Hatip Ortaokulu önünde yapılan açıklamayı Veli-Der Bursa Şube Başkanı Barış Dinga okudu.

Dinga, şunları söyledi:

“Okul çevreleri, kötü niyetli kişiler ve grupların kol gezdiği ve kötü amaçlarını gerçekleştirmek için öteden beri mesken tuttukları yerlerin başında geliyor. Buna rağmen okullarımızın birçoğunda güvenlik yok. Faik Yılmazipek, dezavantajlı bir bölgede olan okul. Okuldaki velilerin güvenlik ile alakalı imza toplayıp dilekçe vermesine rağmen okulda hâlâ güvenlik personeli yok.

Güvenlik personeli olmayan bu okulun önünde ise her akşam uyuşturucu madde alınıyor, alkol kullanılıyor. Yaşanabilecek bir problemde sorumluluk okulları nitelikli ve niteliksiz diye ayıran, okullara kadrolu personel atamayanlardadır. Bir an evvel bu sorun çözülmelidir. Duruma müdahale eden güvenlik emekçileri okullara atanmalıdır. Devlet okulları kaderine terkedilmiş.

Buradan tüm kamuoyuna sesleniyoruz. Bu okulun olduğu mahallede de bir tarikat var. 6-7-8 yaşındaki çocukları dergaha davet ediyorlar. Çocuklarımızı asla buraya göndermeyecek, geleceklerinin çalınmasına izin vermeyeceğiz. Bu dünyaya çocuklarımızdan daha büyük bir mirasımız yok.

Laik, sosyal hukuk devletinde tüm çocuklar, devletin kamunun himayesinde ve denetiminde olmalıdır. Kamusal eğitimin de gereği budur. Buradaki velilere ve yoksul halka, tarikatları ve uyuşturucuyu reva görenleri protesto ediyor, uyuşturucuyu okul önünden, tarikatları mahallelerimizden ve okul içinden çıkarana kadar mücadeleye devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Güvenlikli, nitelikli okul; bilimsel, laik eğitim istiyoruz.”