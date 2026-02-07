'Venezuelalı sevgili' tuzağı: Engelli yurttaşın hayatını kararttılar!

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde yaşayan engelli emekli Mustafa Palanca, sosyal medyada kurulan organize bir dolandırıcılık şebekesinin kurbanı oldu. Geçen yıl başlayan ve "aşk" vaadiyle kurulan iletişim, Palanca’nın tüm birikimini kaybetmesi ve ağır bir borç yükü altına girmesiyle sonuçlandı.

VENEZUELA’DAN LONDRA’YA UZANAN SAHTE SENARYO



Olay, Mustafa Palanca’nın sosyal medyada kendisini Noraini Zahari olarak tanıtan bir kişiyle tanışmasıyla başladı. Dolandırıcılar, Londra’da mühendis olduğunu iddia ederek Palanca’ya güven aşıladı ve Türkiye’de buluşma sözü verdi. Senaryo gereği; Türkiye’ye gelmeden önce içinde değerli eşyalar ve yüklü miktarda para bulunan bir paketi Palanca’ya göndereceğini söyledi.

"POLİSE YAKALANDIK" YALANIYLA RÜŞVET İSTEDİLER



Paketin teslimatı için devreye giren ve kendisini kurye olarak tanıtan şebeke üyesi, önce "kargo ücreti" adı altında 40 bin TL aldı. Ardından yolda polise yakalandığını, paketten 500 bin dolar "kara para" çıktığını iddia ederek Palanca’yı korkuttu. Kurye kılığındaki dolandırıcı, "Polisler beni bırakmak için rüşvet istiyor" diyerek mağdur yurttaşı kredi çekmeye zorladı.

"BÜTÜN MAAŞIM KREDİYE GİDİYOR"



Korku ve panikle bankaya giden Palanca, 149 bin TL daha kredi çekerek dolandırıcıların hesabına yatırdı. Şebekenin 500 bin TL daha istemesi üzerine durumdan şüphelenen Palanca, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Yaşadığı mağduriyeti anlatan Palanca, şu ifadeleri kullandı:

“8 aydır kredileri ödüyorum. Şu an açlıkla karşı karşıyayım. Bütün engelli ve emekli maaşım bu kredilere gidiyor. Sosyal medyada mühendis olduğunu, buluşacağımızı söyleyip beni kandırdılar. Çocuklarım var diyen kuryeye acıdım ama hepsi oyunmuş.”