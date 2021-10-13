Vergi Usul Kanunu'nda 'basına kelepçe'

13 Ekim 2021 Çarşamba, 10:56

Vergi Usul Kanunu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtikten sonra Genel Kurul'a geldi. CHP'li Milletvekili Süleyman Girgin, kanunun 15. maddesinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca verilen resmi ilanların artık gazetelerde yer almayacağı anlamı taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi ile kamu kurumlarının gazetelere abone olmalarının, reklam ve ilan vermelerinin yasaklanması ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da resmi ilan vermesinin önüne geçilmesi tepki ile karşılandı.

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Söz konusu uygulama için Adalet Bakanlığı'nda da çalışmalar yürütüldüğü iddialarını da paylaşan CHP'li Girgin, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'ndan edindiği bilgileri aktardı.

Konfederasyonun da Vergi Usul Kanunu'nda yer alan bu maddenin birçok gazetenin zor duruma düşeceği ve kapanacağı yönünde endişeler taşıdığını aktaran Girgin, şunları söyledi: