Vergi Usul Kanunu'nda 'basına kelepçe'
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtikten sonra Genel Kurul'a gelen Vergi Usul Kanunu'nun 15. maddesi birçok yerel gazetenin kapanmasına yol açacak. CHP grubu adına söz alan Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin düzenlemenin geri çekilmesini istedi.
Vergi Usul Kanunu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtikten sonra Genel Kurul'a geldi. CHP'li Milletvekili Süleyman Girgin, kanunun 15. maddesinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca verilen resmi ilanların artık gazetelerde yer almayacağı anlamı taşıdığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi ile kamu kurumlarının gazetelere abone olmalarının, reklam ve ilan vermelerinin yasaklanması ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da resmi ilan vermesinin önüne geçilmesi tepki ile karşılandı.
BASINA KELEPÇE
Söz konusu uygulama için Adalet Bakanlığı'nda da çalışmalar yürütüldüğü iddialarını da paylaşan CHP'li Girgin, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'ndan edindiği bilgileri aktardı.
Konfederasyonun da Vergi Usul Kanunu'nda yer alan bu maddenin birçok gazetenin zor duruma düşeceği ve kapanacağı yönünde endişeler taşıdığını aktaran Girgin, şunları söyledi:
"Gazetelere verilen resmi ilan ücretlerin tamamına yakını, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, BİK Komisyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu pirimi vb. yollarla kamuya geri dönmektedir. Yerel basının hayatiyeti büyük oranda Basın İlan Kurumu sistemi ile verilen resmi ilanlara bağlıdır. İktidar yerel basının toplum adına yapmakta olduğu hizmeti yeterince algılamamaktadır. Öte yandan kağıt başta olmak üzere girdilerin dövize dayalı olması maliyetlerde olağanüstü artışlar sağlamıştır. Özellikle pandemi döneminde özel ilanlar da yok denecek kadar azalmıştır. Hal böyleyken Maliye Bakanlığı’nca bazı resmi ilanların yerel gazetelere verilmemesi doğru bir yaklaşım değildir. Bunun adı basına kelepçedir."
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