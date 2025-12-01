‘Verilen bir kap mama yasak olursa insanlık masadan kalkar’

Hayvanseverler, İstanbul Valisi Davut Gül’ün imzasıyla yayımladığı “sokak hayvanları” genelgesine tepki göstermeyi sürdürüyor. Karardan geri dönülmesini isteyen hayvanseverler dün Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya geldi. Hayvanseverlere sanatçılar Seren Serengil ve Dilan Çıtak da destek oldu. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu hatırlatan hayvanseverler, “5199 ne diyor? Kimse hayvanları aç bırakamaz, hayvanlara işkence yapamaz, hayvanları öldüremez. Diğer kanun maddelerimiz de aynı şekilde devam ediyor. Kanuna, yasaya aykırı çıkan, aykırı davranan, değil vali kim olursa olsun şikâyet ederiz” dedi. Eylemde “Vali istifa” sloganları atıldı. Eylemde konuşan Seren Serengil, “Onlar hayvanseverleri küçük bir grup sanıyorlar. Oysa bilmiyorlar ki bu millet, asırlardır hayvanlarıyla birlikte yaşayan bir toplumdur” ifadelerini kullandı.

‘MERHAMET SUÇLANAMAZ’

Dilan Çıtak ise “Bir yasakla bizi susturmaya, görmemeye, duymamaya, hissetmemeye; kısacası insan olmaktan çıkarmaya çalışıyorlar. Ama biz insanız. Ve vicdanımıza yapılan bu büyük saldırıyı kabul etmiyoruz. Merhamet suçlanamaz. Bir kap mama yasaklanırsa insanlık masadan kalkar” diye konuştu.