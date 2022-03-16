Veterinere cinsel saldırı davası: Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin DNA'sı, mağdurun iç çamaşırında tespit edildi
Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi. Rapora göre; suçlamaları kabul etmeyen, Ç.B.'ye hiçbir şekilde dokunmadığını ileri süren sanık Bilgili'nin DNA'sı genç kadının iç çamaşırında tespit edildi.
Ankara'da, hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin, yanında çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılandığı davaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgili'nin de arasında olduğu 3 sanığın yargılandığı dava dosyasına yeni deliller girdi.
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Aralık 2019'da görülen duruşmada, tutuksuz sanık Bilgili'nin, mağdur Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunup bulunmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun dava dosyasına kazandırılması için ara karar kurulmuştu.
RAPOR, 1,5 YIL SONRA GELDİ
Hazırlanan rapor, yaklaşık 1,5 yıl sonra dava dosyasına gönderildi.
Raporda, mağdur Ç.B'nin kıyafetlerinde, sanık Bilgili'ye ait DNA örneklerinin bulunduğu belirtilerek, "İç çamaşırından alınan D ve H kodlu örneklerden en az biri erkek, birden fazla şahsa ait olabilecek karışık DNA profilleri elde edildi. Elde edilen karışık DNA profillerinin Ç.B.'ye ve Hasan Bilgili'ye ait DNA profillerini içerdiği tespit edildi" bilgisine yer verildi.
Raporda, mağdurdan alınan diğer kıyafet ve sürüntü örneklerinde, DNA örneklerine rastlanmadığı bildirildi.
Sanık Bilgili, mahkeme huzurundaki savunmasında, Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunmadığını iddia ederek, olayın mağduru olduğunu savunmuştu.
NE OLMUŞTU?
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 2019'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı Serkan Durmaz hakkında "cinsel istismar", jinekolog Hüseyin Şenyurt hakkında ise "delilleri karartma" suçundan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açmıştı.
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