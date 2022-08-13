540 gramlık parmak bebek Rabia'yı kök hücre tedavisi hayata bağladı

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:11

İstanbul’da yaşayan Reyhan ve Kadir Mendeş çiftinin ikinci çocuğu Rabia bebek, prematüre olarak 23 haftalıkken dünyaya geldi. 540 gram doğan minik Rabia’yı yaşatabilmek için doktorları her yolu denedi. Erken doğum nedeniyle akciğer gelişimi tamamlanmayan ve 65 gün boyunca solunum cihazından ayrılamayan Rabia bebek, aylarca ölüm kalım savaşı verdi.

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