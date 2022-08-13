540 gramlık parmak bebek Rabia'yı kök hücre tedavisi hayata bağladı
Doğumuna 4 ay varken, annesinde gelişen komplikasyonlar nedeniyle sezaryenle alınmak zorunda kalınan ve 540 gram doğan Rabia bebek, 137 günlük yaşam savaşını kordon kanı kök hücre tedavisiyle kazandı. 65 gün solunum cihazına bağlı yaşatılan Rabia'ya, ailenin de onayı ile son çare olarak henüz deneme aşamasında olan kök hücre tedavisi uygulandı.
İstanbul’da yaşayan Reyhan ve Kadir Mendeş çiftinin ikinci çocuğu Rabia bebek, prematüre olarak 23 haftalıkken dünyaya geldi. 540 gram doğan minik Rabia’yı yaşatabilmek için doktorları her yolu denedi. Erken doğum nedeniyle akciğer gelişimi tamamlanmayan ve 65 gün boyunca solunum cihazından ayrılamayan Rabia bebek, aylarca ölüm kalım savaşı verdi.
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