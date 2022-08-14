64 gün sonra ölü bulunan Eyyüp hemşire, gözyaşlarıyla toprağa verildi

14 Ağustos 2022 Pazar, 14:06

Pervari ilçesi Beğendik beldesindeki Müküs Çayı kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi.

ÇAYDA KAYBOLMUŞTU

Bu sırada gruptan bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

64 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNDU

Güneş, arama çalışmalarının 64’üncü gününde, ölü olarak bulundu. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Güneş'in cansız bedeni ailesine teslim edildi.

Dün gece Şeyh Musa Camisi'ne getirilen Güneş'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Şeyh Musa Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



