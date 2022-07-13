Adana'da acil serviste 2 kadın saç saça baş başa birbirine girdi!
Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde hasta yakını 2 kadın saç saça baş başa kavga etti. Polis ve çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çukurova Devlet Hastanesi’nin acil servisinde dün akşam aynı hastanın yakını 2 kadın saç saça baş başa kavga etti. Polisler ve diğer hasta yakınları tarafından güçlükle ayrılan kadınlar, acil servisten çıkartıldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerin ortaya çıkması üzerine acil servisteki kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.
TUTUKLANDI
Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisine, 10 Temmuz'da da saat 21.00 sıralarında trafik kazasında yaralanan bir kişi getirildi. İddiaya göre, yaralıların yakınları hastalarına bakılmadığı ve ilgilenilmediği iddiasıyla taşkınlık çıkarıp, acil servise zarar verdi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada şüphelilerden A.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., nöbetçi hakimlikçe 'tehdit' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklandı.
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