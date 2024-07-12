Adanalı kebapçı 'Dünya Kebap Günü'nde mevsimlik işçilere kebap dağıttı

Abone Ol google-news

Adanalı kebapçı 'Dünya Kebap Günü'nde mevsimlik işçilere kebap dağıttı

IHA
12 Temmuz 2024 Cuma, 12:33





Adanalı kebapçı ‘Dünya Kebap Günü' nedeniyle kebap yemeyen tarım işçisi yüzlerce aileye kebap dağıttı. Dağıtım sırasında izdiham oluştu.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler