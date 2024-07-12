Adanalı kebapçı 'Dünya Kebap Günü'nde mevsimlik işçilere kebap dağıttı
Adanalı kebapçı 'Dünya Kebap Günü'nde mevsimlik işçilere kebap dağıttı
Adanalı kebapçı ‘Dünya Kebap Günü' nedeniyle kebap yemeyen tarım işçisi yüzlerce aileye kebap dağıttı. Dağıtım sırasında izdiham oluştu.
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