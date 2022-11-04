AKP'nin "Hedef 2023" deyip yapamadığı 10 vaat
AKP, 2011 yılında cumhuriyetin yüzüncü yıl dönümü 2023 için 37 hedef belirledi. Ancak o dönem için belki de bu vaatleri sıralamak riskli görünmüyordu siyasi iktidar için…
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