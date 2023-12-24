Ali Mahir Başarır, CHP'nin bildirisini açıkladı!

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Ali Mahir Başarır, CHP'nin bildirisini açıkladı!

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2023 Pazar, 17:29

Geçtiğimiz 2 günde yaşanan terör saldırılarında 12 askerin şehit düşmesi sonrası bir bildiri yayınladı.

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