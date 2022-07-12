Amasra'da plajda 'şemsiye' açacak yer kalmadı: Yürümekte bile zorlandılar...

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Bartın'ın Amasra ilçesinde, bayram tatilinde yoğunluk yaşanırken, ilçe merkezine girişlerde uzun araç kuyrukları oluştu, Büyük Liman mevkisindeki plajda şemsiye açacak yer kalmadı.

DHA
12 Temmuz 2022 Salı, 17:36

Kurban Bayramı'nın dördüncü günü Amasra'ya tatilciler akın etti. İlçe merkezine girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri araçları, Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese sahası, Büyük Liman sahası, okul bahçeleri ve kaymakamlığın önündeki otoparka yönlendirdi.

YÜRÜMEKTE BİLE ZORLANDILAR

Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı’nda yurttaşlar, yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı. Büyük Liman mevkisinde bulunan plajda ise şemsiye açacak yer bulunamadı.

Plajda yer bulamayan bazı tatilciler kenardaki ağaç gölgelerinde oturmayı tercih etti. 

Amasra Plaj

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