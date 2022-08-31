Arnavutköy açıklarında hortum!

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İstanbul, Arnavutköy açıklarında sabah saatlerinde hortum çıktı.

DHA
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:51

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarısın ardından Karadeniz'in Arnavutköy Karaburun açıklarında hortum çıktı.

Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Hortum bir süre sonra kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu.


 

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