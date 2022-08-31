Arnavutköy açıklarında hortum!
İstanbul, Arnavutköy açıklarında sabah saatlerinde hortum çıktı.
Meteoroloji ve AFAD'ın uyarısın ardından Karadeniz'in Arnavutköy Karaburun açıklarında hortum çıktı.
Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Hortum bir süre sonra kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu.
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