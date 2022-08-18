Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
Azerbaycan'ın kuzey ve kuzeybatı bölgelerindeki 4 ilde çıkan orman yangınları devam ediyor.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Guba, Gebele, Şabran ve Siyezen illerinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için çalışmaların aralıksız olarak sürdürülüyor.
Yangın söndürme çalışmalarında bakanlığa bağlı 600 personel, 80 araç, 2 helikopter ve 1 “BE 200 CS” amfibi uçak yer alıyor. Yangınlarda can kaybı olmadığı belirtilirken, alevlerin risk teşkil ettiği bazı köylerin tahliye edildiği aktarıldı.
Şabran'ın ilinin iki köyünde evlere yayılan yangının ünlü Galaaltı Oteline ulaştığı, ancak alevlerin kontrol altına alındığı kaydedildi.
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