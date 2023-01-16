Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi'nde 2 bin 500 yıllık oyuncaklar sergileniyor
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti’nde yapılan kazılarda M.Ö. 5'inci yüzyıla ait olduğu belirlenen çocuk mezarlarında bulunan oyuncaklar, Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi'nde sergileniyor.
Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi'nde, Balıkesir'in Cumhuriyet döneminden, antik döneme dayanan eserleri sergileniyor. Eserler arasında en dikkat çeken objeler ise antik dönem oyuncakları. Edremit'in turistik Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti'nden yapılan arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkarılan M.Ö. 4'üncü ve 5'inci yüzyıla ait çocuk mezarlarında bulunan pişmiş topraktan yapılmış oyuncak heykelcikler yoğun ilgi görüyor.
" Antandros Antik Kenti’nde yapılan kazılarda bulundu"
Heykelcikler arasında kaplumbağa, kirpi, horoz, kuş gibi objeler bulunduğunu belirten Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi Müdürü Aytekin Yılmaz, "O dönem kullanılan oyuncaklarının birçoğu maalesef çocuk mezarlarından çıkıyor. Bu da bize, çocuklar ölünce mezarına ölen çocuğa ait oyuncağının koyulduğunu ya da çocuk öldükten sonra ona bir oyuncak hediye edildiğini düşündürüyor. Çocuklarını kaybeden aileler, çocuklarını uğurlarken sevdikleri eşyayı da yanlarına bırakmış. Kazılarda ele geçirilen bu antik objeleri müzemizde sergiliyoruz. Antik oyuncakların sergilendiği bölüm ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekiyor. Müzemiz haftanın 7 günü ücretsiz olarak ziyaretçilere açık" dedi.
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