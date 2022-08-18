Başı pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

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Niğde'de başı pencerenin demir parmaklığına sıkışan Eren Çoban (5), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA
18 Ağustos 2022 Perşembe, 14:31

Merkez Dere Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katındaki dairede oturan Eren Çoban başını pencerenin önünde bulunan demir parmaklığa soktu.

Çocuklarının başını çıkaramadığını gören ailesi de başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, demir parmaklığı genişleterek küçük çocuğu kurtardı.)

Niğde demir parmaklık itfaiye

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