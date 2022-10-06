Başkent'te yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk

06 Ekim 2022 Perşembe, 07:00

Ankara’da sabah saatlerinde Ostim istikametine giden yolcu minibüsünde bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler görenleri gülümsetti.

Minibüsteki bir vatandaşın kayda aldığı görüntülerde şoförün klarnet çalan kişiye para attığı anlar yer aldı. Minibüs şoförü yolculuğuna devam ederken klarnet çalan adamla birlikte ona eşlik ederek şarkı söyledi.

