Başkent'te yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
Ankara’da bir yolcu minibüsünde klarnet eşliğinde yapılan yolculuk renkli görüntüler ortaya çıkarttı.
Ankara’da sabah saatlerinde Ostim istikametine giden yolcu minibüsünde bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler görenleri gülümsetti.
Minibüsteki bir vatandaşın kayda aldığı görüntülerde şoförün klarnet çalan kişiye para attığı anlar yer aldı. Minibüs şoförü yolculuğuna devam ederken klarnet çalan adamla birlikte ona eşlik ederek şarkı söyledi.
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