Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı
Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 16 kişi yaralandı.
Batman-Beşiri yolunda Organize Sanayi Bölgesine (OSB) tekstil işçilerini taşıyan şehir içi minibüsü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.
Video Haberler
- Beşiktaş’ta trafik kazası: 7 yaralı
- İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Abdurrahman Dilipak: 'Ankara siyaseti bütün kanatları il
- Alkollü sürücü: Polisin nakliyesi olduğunda...
- Oyuncu Civan Canova hastaneye yatırıldı
- İlk kez bir Kruvaziyer gemisini ağırladı
- Alışveriş yapan kadının 'telefonunu' çaldı
- 'Türkçe sorularında şifreleme'
- İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzin ve motorine indirim geliyor
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- Editörün konuşması Telegram’da yayınlandı
- 'Tahminler şaşabilir'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'
- 'KPSS skandalı cemaat operasyonu'