Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

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Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

İHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 13:12

Batman-Beşiri yolunda Organize Sanayi Bölgesine (OSB) tekstil işçilerini taşıyan şehir içi minibüsü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

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