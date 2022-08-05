Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı
Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 16 kişi yaralandı.
Batman-Beşiri yolunda Organize Sanayi Bölgesine (OSB) tekstil işçilerini taşıyan şehir içi minibüsü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.
OSB yakınlarında yaşanan kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastaneleri sevk edildi.
Video Haberler
- Toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu
- Servisçiler Odası Başkanı'ndan zam açıklaması
- Kocaeli'de domuzlar şehre indi
- Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor konuştu
- Sürücü direnince 'Kafasına sık' diye bağırdılar
- Yol çalışması sırasında 'havan topu mermisi' bulundu
- Korkutan deprem uyarısı: '7.2 büyüklüğünde...'
- Korku dolu anlar: Döner bıçaklı maganda terör estirdi
- Akademinin dikkat çeken 'FETÖ' raporu
- Benzin ve motorine indirim geliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzin ve motorine indirim geliyor
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- Editörün konuşması Telegram’da yayınlandı
- 'Tahminler şaşabilir'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS iptal edildi
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- 'KPSS skandalı cemaat operasyonu'