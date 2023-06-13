Belediye meclisi karıştı: AKP’li ve CHP’li üyeler arasında arbede! O üye yere düştü

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AKP’li ve CHP’li üyeler arasında arbede!

ANKA
13 Haziran 2023 Salı, 10:11

AKP’li ve CHP’li üyeler arasında arbede! 

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