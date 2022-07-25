Beyoğlu'nda kapkaççıyı 'pet şişeyle' durdurmaya çalıştı

Abone Ol google-news

İstanbul Beyoğlu’nda Ukraynalı kadının cep telefonunu çalan şüpheliyi, sokaktakiler yakalamaya çalıştı. Şüpheli, pet şişeyle yapılan müdahaleden de kurtulurken kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

DHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:11

Beyoğlu'nda 17 Temmuz Pazar gece saatlerinde; Ukraynalı Y.D., Firuzağa Mahallesi Faik Paşa Caddesi'nde üzerinde cep telefonu ile konuşurken arkasından gelen bir kişi cep telefonunu çaldı. 

Haberin devamı...

Beyoğlu cep telefonu kapkaç pet şişe

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler