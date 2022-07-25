Beyoğlu'nda kapkaççıyı 'pet şişeyle' durdurmaya çalıştı

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 08:59

Beyoğlu'nda 17 Temmuz Pazar gece saatlerinde; Ukraynalı Y.D., Firuzağa Mahallesi Faik Paşa Caddesi'nde üzerinde cep telefonu ile konuşurken arkasından gelen bir kişi cep telefonunu çaldı.

Kadının bağırması üzerine sokaktakiler, kapkaççıyı yakalamaya çalıştı. Bir kişi ise elinde bulunan pet şişeyi kapkaççıya savurarak durdurmaya çalıştı. Şüpheli kaçtı. Kapkaççının kaçması ve sokaktakilerin onu durdurmaya çalışması kameraya yansıdı. Y.D., şikayetçi oldu.

KOLU KIRILDI

Şüpheli Yunus K.'nın Esenyurt'ta kaldığı belirlendi. Yunus K. yakalanacağını anlayınca kaçmaya çalıştı.

Pencereden atlayan şüphelinin kolu kırıldı. Yunus K. gözaltına alınırken, Beyoğlu'ndaki kapkaçtan bir gün önce de Fatih'te başka bir kadının telefonunu çaldığı ortaya çıktı.