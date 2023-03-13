Bolu dağın'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü
Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili oldu.
Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğunlaşan sis nedeniyle, yol kenarlarındaki sis ışıkları yakıldı.
Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye düştüğü yolda, sürücüler araçlarıyla düşük hızda güçlükle ilerleyebildi.
Sisin, öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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