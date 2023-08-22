Böylesini hiç görmediniz: Gümüşhane'de hayretlere düşüren uyarı tabelası...

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Böylesini hiç görmediniz: Gümüşhane'de hayretlere düşüren uyarı tabelası

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2023 Salı, 18:01

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde dinleme tesisi işletmeciliği yapan “Pala Dayı” lakaplı 63 yaşındaki Ali Kemal Küçükosmanoğlu’nun iş yerine müşteri çekebilmek için yaptırdığı reklam tabelaları sürücüleri şaşırtıyor.

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