Bulgar turistler pazara akın etti: Ulus Pazarı'nda adım atacak yer kalmadı
Bulgar turistlerin yeniden kente gelmeye başlamasıyla birlikte pazarda Bulgarca etiketlerin de arttığı görüldü. Kararı duyan Bulgar turistler ise alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne'ye akın etti.
Geçen haftalarda Bulgar turistlerin olmamasından dolayı işleri durgun olan esnaf, açıklanan kararın ardından yaşanan turist hareketliliği ile eski günlerine dönmeye başladı.
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