Bulgar turistler pazara akın etti: Ulus Pazarı'nda adım atacak yer kalmadı

“Önümüzdeki günlerde yoğunluğun artmasını bekliyoruz”

Bu kararın esnaf için çok önemli olduğunu söyleyen pazar esnafı Salim Mızrak, "Hem Edirne esnafı olarak hem de Pazar esnafı olarak bir rahatlama oldu. Geçtiğimiz haftalarda Bulgar vatandaşların gelişlerinde bir azalma vardı. Şuanda pasaportsuz gelmeleri bizim açımızdan çok iyi. Artık daha fazla gelecekler ve daha fazla alışveriş yapacaklar. Buda sadece bizim satışlarımızı değil Edirne’yi dolayısıyla Türkiye’yi de olumlu yönde etkileyecektir. Geçtiğimiz haftalara göre bu hafta çok daha fazla yoğunluk var. Önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz” dedi.