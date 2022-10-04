Büyük dedesinin başlattığı 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor

04 Ekim 2022 Salı, 07:00

Aile mesleğinin nasıl başladığını anlatan Kazım Özekes (38), asıl mesleği tüfek ustalığı olan dedesinin babası Hüseyin Bey’in 1890 yılında el yapımı kaliteli bıçaklar da üretmeye başladığını ve bu sanatı oğlu Ali Bey'e aktardığını söyledi.

Kazım Özekes, ardından babası Cengiz Özekes’e aktarılan aile mesleğinin dördüncü kuşak olarak son temsilcisinin de kendisi olduğunu kaydetti.

Mesleği çocukluk yıllarında, okuldan arta kalan zamanlarda babasının yanında öğrendiğini belirten Kazım Özekes, “1990’lı yıllarımda çocukluğumda okul harici zamanlarım hep dükkanda geçti. Okul bittikten sonra 2000’li yılların başından itibaren de sürekli olarak mesleği yapmaya babamla birlikte devam ediyorum” dedi.

Her biri kendi tasarımları olan, av tipinden meyve bıçağına kadar her türlü bıçağı paslanmaz çelik kullanılarak el emeği özel ürünler olarak ortaya çıkardıklarını dile getiren Özekes, “Mutfak türü günlük kullanım, kasap bıçakları, kurban bıçakları, yöresel bıçaklar var. Eskiden kırsal kesimde insanların üzerinde taşıdıkları bıçaklar, kamp koleksiyon ve doğada kullanılacak türden bıçaklar var” diye konuştu.

