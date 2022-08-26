Büyük Zafer'in 100. yılında Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
Büyük Taarruz'un 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği gösteri nefesleri kesti. Uçakların gökyüzünde çizdikleri kalp ise katılımcılardan büyük alkış aldı.
Etkinlik Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında yapılan etkinlik için valiliğin sağladığı ücretsiz servis imkanı ile vatandaşlar adeta gösterinin yapılacağı alana akın etti.
6 uçaktan oluşan Türk Yıldızlarının gösterisi, izleyenleri hayran bıraktı. Pilotların tüm hünerlerini sergiledikleri gösteride, ters manevra yapan uçakları gören katılımcıları büyük heyecan yaşadı. Gösterinin sonunda pilotların uçaklarla gökyüzünde çizdikleri kalp ise katılımcılardan büyük alkış aldı.
Gerçekleştirilen etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve protokol üyeleri de katıldı.
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