Çatı katında uyuşturucu üretip satan 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul Pendik'te bulunan bir apartmanın çatı katında uyuşturucu üretip, satan S.Y. ve S.Y. isimli iki kardeş gözaltına alınarak tutuklandı. Yapılan incelemede kardeşlerin evinde uyuşturucu ticareti ve üretimi amacıyla kullanılan birçok alet ele geçirildi.
İstanbul Pendik'te Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki apartmanın çatı katında uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı alan polis ekipleri, 21 Temmuz Perşembe günü ihbar edilen adrese baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda S.Y. (35) ve S.Y. (33) isimli kardeşler olay yerinde yakalandı.
Video Haberler
- Jesus ile Arda arasındaki samimi anlar gündem oldu!
- Tatil sitesinde yaban domuzu istilası!
- CHP'li Ağbaba'dan esnaf ve çiftçiye müjde
- Balataları ısınan tırın lastiği yandı
- 'Hiç mi kıskanmıyorsun lan?'
- Akşener, İYİ Partili genç için 'kız istemeye' gitti
- Zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi
- 'Ayçiçek taban fiyatı açıklanmalıdır'
- 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun
- Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk Lirası'nda yeni dönem
- AKP'nin planını açıkladı: 'Yağma başladı...'
- Cep telefonu ile tuvalete gidenler dikkat!
- Maymun çiçeği için 'küresel acil durum' ilanı
- Yargıda 'Ali Erbaş' sessizliği
- İstanbul'da fiyatlar uçtu: Yıllık 172 bin lira!
- 'İşçiler Erdoğan'ın mitingine böyle taşındı'
- MHP'li Vural'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yorumu
- Sedyedeki hastaya cinsel saldırıda karar çıktı!
- 'Sana bu twiti gönderen Fahrettin iyi bilir ki...'