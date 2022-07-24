Çatı katında uyuşturucu üretip satan 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi

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İstanbul Pendik'te bulunan bir apartmanın çatı katında uyuşturucu üretip, satan S.Y. ve S.Y. isimli iki kardeş gözaltına alınarak tutuklandı. Yapılan incelemede kardeşlerin evinde uyuşturucu ticareti ve üretimi amacıyla kullanılan birçok alet ele geçirildi.

DHA
24 Temmuz 2022 Pazar, 13:14

İstanbul Pendik'te Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki apartmanın çatı katında uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı alan polis ekipleri, 21 Temmuz Perşembe günü ihbar edilen adrese baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda S.Y. (35) ve S.Y. (33) isimli kardeşler olay yerinde yakalandı. 

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