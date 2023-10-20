CHP kurultayına ilişkin Özçelebi’den flaş açıklama: ‘Kılıçdaroğlu kazanır’
CHP’de 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak kurultaya ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuşan siyaset bilimci Suat Özçelebi, kritik açıklamalarda bulundu. Özçelebi, genel başkanlık koltuğuna oturacak isme ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret etti.
CHP’de il kongreleri tamamlandı. Gözler 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak kurultaya çevrildi. Genel merkez kanadı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olması için 95 milletvekilinin imza verdiğini belirtti. Cumhuriyet TV’ye konuşan siyaset bilimci Suat Özçelebi, ‘genel başkanlığı Kılıçdaroğlu kazanır’ dedi.
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