CHP Milletvekili Tekin Bingöl 'tiyatro' dedi AKP'yi hedef aldı: 'İki perdeli...'

24 Aralık 2023 Pazar, 17:21

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Meclis'te "Bize iki perdeli bir tiyatro oynatıyorlar. Birinci perdesi Plan Bütçe Komisyonu'nda, ikinci perdesi Genel Kurul'da" diye konuştu.