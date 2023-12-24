CHP Milletvekili Tekin Bingöl 'tiyatro' dedi AKP'yi hedef aldı: 'İki perdeli...'

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Tekin Bingöl: AKP'nin Tiyatro Oyunu 'İki Perdeli'!

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2023 Pazar, 17:21

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Meclis'te "Bize iki perdeli bir tiyatro oynatıyorlar. Birinci perdesi Plan Bütçe Komisyonu'nda, ikinci perdesi Genel Kurul'da" diye konuştu.

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