CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı sona erdi, Tezcan açıklama yaptı: 'Türkiye dünyada ilk defa sandıkta...'

14 Ağustos 2022 Pazar, 16:20

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, dört gün süren CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı’na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Tezcan, şunları söyledi:

“CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı’nı tamamladık. Dünyanın 15 ülkesinden 43 birliğimizin temsilcilerinin, başkanlarının katıldığı çalıştayımızı başarıyla gerçekleştirdik ve birlik başkanlarımız, temsilcilerimiz 43 birliğimizle birlikte yurtdışı örgütlenme büromuzla birlikte sizlerin karşısındayız.

Çok başarılı, morali yüksek, kararlı hedefe kilitlenmiş bir çalıştay tamamladık. Ayrılırken hepimiz, gelecekle ilgili umudumuzu büyüterek, büyük bir inançla ayrılıyoruz ve arkadaşlarımız yaşadıkları ülkeye buradan aldıkları gücü, enerjiyi taşıyıp götürecekler.

Çalıştayımızı 200’ün üzerinde insanın katkısıyla gerçekleştirdik. Her kademeden birçok arkadaşımız, katkı sundular ve burada açılış konuşmaları yapıldı. Onun dışında 10 ayrı sunum yapıldı çalıştay boyunca, beş hazırlık toplantısı ve değerlendirme toplantısı yapıldı. 13 atölye oluşturduk. 13 masada atölyeler oluşturduk. 13 masada atölye çalışmaları yapıldı bu süre içerisinde ve bütün bu çalışmalarda dinlenme, mola dönemlerini dışarı bıraktığımızda net çalışılan saat 51 saat. Arkadaşlarımız, 51 saat net aralıksız çalıştılar. CHP’nin yurtdışı örgütlenmesini konuştular, CHP’nin yurtdışında seçime nasıl hazırlayacaklarını konuştular. Vatandaşlarımızın sorunları nedir? Bunları konuştular. Çözüm yollarımız ne olacak? Bunları konuştular. Burada yurtdışı örgütlenmemizin bugünü, yarını, durumu nedir? Bütün ayrıntısıyla konuştuk, tartıştık, hedefler koyduk. Seçim hazırlıklarını konuştuk. Türkiye, önemli bir dönüşümün eşiğinde. Türkiye bugün dünyada ilk defa sandıkta bir diktatörlükten demokrasiye geçişin deneyimini ve pratiğini gösterecek. Cumhuriyetin ikinci yüz yılına girerken, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti, demokrasiyle taçlandırma kararlılığıyla hedeflerini belirlemiş biçimde çalıştayımızı tamamlıyoruz.

“TEKNOLOJİNİN EN SON OLANAKLARINI NASIL KULLANACAĞIMIZI KONUŞTUK”

Seçim hazırlıklarını konuştuk. Örgütlerimizi, yurtdışında seçime nasıl hazırlayacağımızı, sandık güvenliğini nasıl sağlayacağımızı konuştuk. Seçim güvenliğini nasıl sağlayacağımızı, sandık görevlilerinin şimdiden nasıl belirlenmesi gerektiğini konuştuk. Onların eğitiminin nasıl verileceğini ve buna ilişkin hazırlıklarımızı konuştuk. Yine en önemli sorunlarından biri, katılım sorununu konuştuk. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, seçime iştirakini artırmak için ne yapmalıyız, neler yapmalıyız; konuştuk. Bununla ilgili çeşitli projeler geliştirdik. Bu çerçevede yine teknolojinin en son olanaklarını nasıl kullanacağımızı konuştuk. CHP Genel Merkezi’nin geliştirdiği elektronik ortamdaki bütün imkanları kullanarak örgütlerimizin birbiriyle bir iletişim ağının en verimli şekilde kullanacağı bir yapıyı, eksiklerimiz var mı yok mu? Nasıl kullanacağız, bunların eğitimini aldı arkadaşlarımız. Propaganda, halkla ilişkilerde medyayı, sosyal medyayı, bütün olacakları en etkin ve verimli şekilde nasıl kullanacağımızı konuştuk. Örgütlerimiz, kendi deneyimlerini paylaştılar. Bundan sonra nelerin yapılabileceği konusunda yeni düşünceleri, fikirleri birlikte geliştirdiler.

“SANDIK SAYILARININ ARTIRILMASINI BEKLİYORUZ”

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını konuştuk. Öncelikli konuları konuştuk. Bunların çözümüne odaklandık. Bu, çözümü bir muhalefetteyken hangi olanakları kullanarak bunları dile getirebilir ve çözüme katkıda bulunabiliriz; iki, iktidar olacağız bir yıldan az bir zaman kaldı; geliyor gelmekte olan. İktidar olduğumuzda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözecek hükümeti yöneteceğiz. İşte o zaman öncelikli işlerimiz neler olacak? Nasıl çözeceğiz bunları konuştuk. Kardeş partilerle ilişkiler, yurtdışındaki sivil toplum örgütleriyle ilişkilerimizin nasıl kurulacağını, örgütlerimizin hangi biçimde onlarla temasa geçeceklerini konuştuk. Seçmen kümelerine odaklanarak çalışmayı konuştuk. Yaşadıkları ülkede ortak paydada buluşan seçmen kümeleriyle buluşma yollarını tartıştık ve tabii ki ihmal edemeye3ceğimiz bir başka konu, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanmaya başladığı 2014 yılından bu yana 2014, 2015, 2018 seçimlerinin, son beş seçimin değerlendirmesini yaptık. Bu son beş seçimdeki durumumuzu konuştuk. Oradan dersler çıkardık. Hangi derslerdi.

Örgütlerimizin motivasyonu tam. Bu çalışma, örgütlerimizin motivasyonunun tam olduğunu gösterdi. Zerrece eksik varsa onu da tamamlamaya hizmet etti. Buradan ayrılırken birlik başkanlarımız, birlik temsilcilerimiz büyük bir kararlılıkla gidiyorlar. Seçime hazır. Geleceğin Türkiye’sine, yarının Türkiye’sine hazır bir biçimde gidiyorlar. Seçime hazırız. Bir hedefimiz var. Bütün bu söylediklerimizi toplamda bir hedefimiz var. O hedefe kilitlendik. CHP önümüzdeki ilk seçimde Cumhurbaşkanlığı’nda da Milletvekilliği seçiminde de yurtdışında birinci parti olacak. Türkiye’de de birinci parti olacağız. Bu inançla, bu kararlılıkla bu hedefe kararlı bir şekilde yürüyoruz. Birinci parti olma hedefi, bütün birliklerimizin, 43 birliğimizin en öncelikli hedefi. Onunla yatacağız, onunla kalkacağız. Her sabah kalktığımızda birinci parti olabilmek için bugün ne yapacağım; diye düşünen, konuşan birliklerimizi bütün dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz, bu çalıştaydan sonra.

Seçime katılımı artırmak için başlattığımız, ‘seçmen ol’ projesini yaygın bir şekilde dünyanın dört bir yanında duyuracağız. Vatandaşlarımızın bugünden seçmen olmasını sağlamak için gerekli çalışmayı yapmaları konusunda seçmen ol kampanyasını etkin bir şekilde birliklerimiz, yürütme kararı, devam ettirme kararı aldılar.

Bu noktada çalıştayımızdan çıkan önemli bir sonuç var. YSK’da bu konuda girişimde bulunacağız. Sandık sayılarının artırılmasını istiyoruz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, uzun mesafelerden gelecek, uzun yol katederek, büyük kuyruklarda sıra bekleyerek oy kullanmak zorundalar. Bu dış temsilcilikler konusunda; hem Dışişleri Bakanlığı’nın hem de YSK’nin önemli bir görevidir. Biz de bunun takipçisi olacağız. Yurtdışı birliklerimizin bu çalıştaydan en önemli katılımı artırmak için beklentisidir. Talebidir. Burada özellikle sandık sayılarının artırılmasını; çok fazla noktada oy kullanılmasını bekliyoruz.

Sandıkları, koruyacak sandık görevlilerimiz… Seçim kurullarında görev alacak sandık görevlilerimiz, müşahitlerimiz ve ulaştırma görevlilerimizin havuzu oluşturuldu. Hızla onların eğitimine başlayacağız. Her kapıya ulaşacağız. Birliklerimiz vatandaşın ayağına gelmesini bekleyen birlikler değil, her kapıya ulaşma kararlılığı, ulaşma yöntemlerini konuşarak buradan ayrıldılar.

“DÜNYANIN BÜTÜN ÜLKELERİNDE BİZE KATILIN”

Dünyanın dört bir yanında CHP birliklerine ilgi yüksek. Katılım talebi yüksek. Mevcut birliklerimize katılım talebi yüksek. Birliğimizin olmadığı yerde kurma talepleri yüksek. Bunlar değerlendirildi ve gelen herkesi kucaklayarak; geniş, güçlü, büyük bir örgüt oluşturma, ihtiyaç olan yerlerde yeni birlikler oluşturmaya karar verildi. Bu çerçevede yurtdışında yaşayan bütün vatandaşlarımızın bu sürece doğrudan katılıp, bu sürecin paydaşları olmasını talep ediyoruz. Çağrımız budur. ‘Bize katılın’ diyoruz. Her yerde bize katılın. Dünyanın bütün ülkelerinde bize katılın. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken cumhuriyeti birlikte demokrasiyle taçlandıralım. Bütün sorunları çözelim.