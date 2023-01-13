Çırak olarak başladı şimdi 150 kişiye istihdam sağlıyor

13 Ocak 2023 Cuma, 07:00

Adana’da kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, 27 yıl önce çocuk yaşta eniştesinin kebapçı dükkanında çırak olarak çalışmaya başladı. Korkmaz, çıraklık ile başladığı kebapçılık sektörüne girerek hayali olan kebapçı dükkanlarını açtı. Adana’da şuan 3 restoran işleten, farklı illere franchising vererek büyüyen Korkmaz, 150 kişiye de istihdam sağladı.



1995 yılında eniştesinin yanında kebapçılık sektörüne girerek mesleğe başladığını belirten Cihangir Korkmaz, “Öncelikle hafta sonları sonrasında 15 tatillerde ve yaz aylarında kebapçıda çalışmaya başladım. Zaman geçtikçe iş potansiyeli artınca hafta içi ve özel günlerde de çalışmaya devam ettim. Şuan aynı zamanda üniversite okuyorum. 27 senedir çıraklık, kalfalık, şeflik, müdürlük derken son 10 yıldır da kendi işletmemi çalıştırıyorum. Şuan Adana’da 3 restoranım var. Bununla beraber büyümeye karar verdik. Bayilik sistemi olarak ilk adımımızı Ordu’da attık. Akabinde İskenderun’la devam ettik. Bununla birlikte diğer şehirlerde sırada gelecek. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar 10 tane franchising vererek ondan sonraki süreçte de büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.



Küçüklükten gelen hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Korkmaz, “Mükemmeliyetçi ruhum var. Tuttuğumu kopartan biriyim. Hep hayal ederim ve hayallerimi gerçekleştirmek içinde tüm çabamla çalışırım. Büyümek istiyorum. Hayallerim, hedeflerim hala var. Bu işin temeli çok çalışmak, dürüst çalışmak, işini sevmek ve enerjiyle çalışmaktır” ifadelerini kullandı.

