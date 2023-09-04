Çocuğa sahte oksijen maskesi takıp dilendi
Çocuğa sahte oksijen maskesi takıp dilendi
Avcılar’da tekerlekli sandalyeye oturttuğu çocuğun yüzüne sahte oksijen maskesi takarak dilenen kadın zabıta ekiplerine yakalandı.
Kadının üzerinde yapılan aramada bin 733 lira ele geçirildi.
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