Çocuğa sahte oksijen maskesi takıp dilendi

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Çocuğa sahte oksijen maskesi takıp dilendi

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2023 Pazartesi, 17:08

Avcılar’da tekerlekli sandalyeye oturttuğu çocuğun yüzüne sahte oksijen maskesi takarak dilenen kadın zabıta ekiplerine yakalandı.

Kadının üzerinde yapılan aramada bin 733 lira ele geçirildi.

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