Depremden oturulamaz hale gelen evinden can dostlarını alıp çıktı

22 Şubat 2023 Çarşamba, 07:00

İskenderun'da Seda Avcı ile annesi Leyla Avcı'nın oturduğu 5 katlı bina, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gördü. Avcı ile annesinin birinci kattaki evleri, deprem sonrası oturulamaz hale geldi. Avcı ile annesi, Golden cinsi köpekleri Kuki ile 7 yavrusunu da yanlarına alarak, Antalya'ya geldi.

Burada bir apartmanın giriş katında ev kiraladıklarını söyleyen Seda Avcı, "Deprem olduğunda annemle birlikte köpeğim Kuki'yi de alıp, dışarı çıktım. 7 yavrumuz evde kaldı. Dışarıda yavrulara bakmam çok zor olacaktı. O hasarlı eve girip, yavrularımızın karnını doyurup, suyunu içirdikten sonra dışarı çıkıyordum. Yaklaşık 5 gün böyle yaptım. Bir karar vermemiz lazımdı. En son eve girip, birkaç parça kıyafet aldık. Daha sonra yavrularımızı da alıp Antalya'ya geldik"diye konuştu.

"ONLAR BENİM CAN DOSTUM"

Kuki ve yavrularının hayatta olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Avcı, "Mama almaya durumumuz yok, ama hiç sorun değil. Onlar benim can dostum. Üstelik orada yaşam çok zor. Bırakamazdım. Can dostlarım hariç hiçbir şeyi gözüm görmedi. Eşyamız yok, durumumuz kötü ama burada yeni bir hayat kurmak için uğraş veriyoruz. Kuki'yle birlikte 8 köpeğimiz var. Bizim için çok zor oluyor ama yapabileceğimiz bir şey yok. İsteyen olursa sahiplendirmeyi düşünüyoruz "diye konuştu.