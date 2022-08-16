Dolar/TL TCMB faiz kararına odaklandı: Dolar ne kadar oldu? (16 Ağustos 2022)
Dolar/TL ağustos başında test edilen 18 seviyesinin hemen altında dar banttaki seyrini sürdürürken iç piyasada Hazine borçlanmaları dış piyasalarda küresel resesyon endişeleri takip ediliyor.
İç piyasada gündemde bu hafta Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öne çıkan gündem maddesi. TCMB'nin politika faizinde değişiklik beklenmiyor.
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