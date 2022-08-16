Dolar/TL TCMB faiz kararına odaklandı: Dolar ne kadar oldu? (16 Ağustos 2022)

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Dolar/TL ağustos başında test edilen 18 seviyesinin hemen altında dar banttaki seyrini sürdürürken iç piyasada Hazine borçlanmaları dış piyasalarda küresel resesyon endişeleri takip ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 09:57

İç piyasada gündemde bu hafta Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öne çıkan gündem maddesi. TCMB'nin politika faizinde değişiklik beklenmiyor.

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TÜFE dolar/TL hisse senedi dolar TCMB

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