Dolar/TL TCMB faiz kararına odaklandı: Dolar ne kadar oldu? (16 Ağustos 2022)

16 Ağustos 2022 Salı, 09:11

İç piyasada gündemde bu hafta Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öne çıkan gündem maddesi. TCMB'nin politika faizinde değişiklik beklenmiyor.

Hazine'nin bugün 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi ve 10 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı ile ağustos ayı borçlanma programını tamamlayacak.

HİSSE PİYASASINA İLGİ ARTTI

Küresel hisse senedi piyasalarının dört haftadır aralıksız yükseliş kaydederek üç ayın zirvesine tırmanması yatırımcıların hisse piyasasına ilgisini artırmış olsa da Çin'de dün açıklanan beklentilerden zayıf sanayi üretimi ve perakende satış verileri risk iştahını düşürdü.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 95 doların altında işlem görüyor.

Ekonomi yönetimi geçen yıl 50.7 milyar dolar olan Türkiye'nin enerji ithalatının bu yılın tamamında neredeyse iki katına çıkarak 100 milyar dolara ulaşacağını öngördü. Bu yılın sadece ilk yedi ayında yapılan enerji ithalatı ise yaklaşık 56 milyar dolar seviyesinde. Artan enerji maliyeti ekonomide hedef olarak belirlenen cari fazlayı bu yıl için imkansız hale getiren en önemli etken oldu. Bu kapsamda döviz politikasına etkisi açısından petrol fiyatları yakından takip ediliyor.

Ağustos başında 18 seviyesine yükselerek 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören ve ondan sonra 18'in hemen altında yatay seyre geçen dolar/TL bu sabah saat 08.43'te 17.94/17.96 seviyesindeydi. Bu seviyeye göre TL'nin dolar karşısında keskin kayıplarının tekrar başladığı misan sonundan bu yana kaybı yüzde 17.3, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26.6 oldu.

REZERVLER ARTTI

Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların temel dayanak unsurlarından biri olan döviz rezervleri Temmuzun son Ağustos'un ilk haftasında belirgin artış kaydetti. TCMB'nin net rezervleri iki hafta 5.1 milyar dolar artışla KKM'nin devreye girdiği şubat ayından bu yana en güçlü artışı kaydetti.

Diğer taraftan kurumların döviz mevduatı da son iki haftada 5 milyar doların üzerinde artış kaydetti. Artışın sebebi net olarak bilinmiyorsa da, bu ay devam eden kurumsal KKM hesaplarının yenilenip yenilenmediğini göstermesi açısından yakından izleniyor.

Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre geçen hafta da TCMB rezervlerinde artışın devam ettiğini gösteriyor. Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu üç bankacı TCMB net rezervlerinin geçen hafta 3.5-4 milyar dolar toplam rezervlerinin 4.5-5.5 milyar dolar arttığını hesaplıyorlar.

CDS'LERDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Uluslararası piyasalardan borçlanma maliyetinin de bir göstergesi olan Türkiye'nin beş yıllık dış borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyeti (CDS) temmuz sonunda 880 baz puanın üzerine çıkarak tarihi zirveye yaklaşmasının ardından başlayan düşüşünü sürdürdü.

Türkiye'nin beş yıllık CDS'i dün günü 669/684 baz puandan tamamladı. Gelişmekte olan ülkeler genelinde 27 temmuzdan CDS'lerde keskin düşüşler görülürken, Türkiye'de düşüş 200 baz puanı aşarak benzerlerini aştı.