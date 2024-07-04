Duygu dolu anlar! 14 aylık bebek annesinin sesini ilk kez duydu

Abone Ol google-news

Duygu dolu anlar! 14 aylık bebek annesinin sesini ilk kez duydu

DHA
04 Temmuz 2024 Perşembe, 14:21

Doğuştan işitme engelli 14 aylık Ukraynalı bebek, tedavi için geldiği İzmir'de biyonik kulak operasyonu sayesinde anne ve babasının sesini ilk kez duydu.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler