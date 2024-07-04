Duygu dolu anlar! 14 aylık bebek annesinin sesini ilk kez duydu
Duygu dolu anlar! 14 aylık bebek annesinin sesini ilk kez duydu
Doğuştan işitme engelli 14 aylık Ukraynalı bebek, tedavi için geldiği İzmir'de biyonik kulak operasyonu sayesinde anne ve babasının sesini ilk kez duydu.
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