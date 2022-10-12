Ege'nin lezzetleri İstanbul Havalimanı'nda yolcularla buluştu

12 Ekim 2022 Çarşamba, 07:00

Dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini alan İstanbul Havalimanı'nda Ege mutfağına ait damak tatlarının dünyaya tanıtılması ve güçlendirilmesi amacıyla 'Ege Haftası etkinliği düzenleniyor. Etkinlikte, birbirinden lezzetli yemekler yolcuların beğenisine sunuldu. 8 ülkede 17 havalimanında yiyecek içecek hizmeti veren BTA'nın Dış Hatlar Terminalindeki 'Tadında Anadolu' şubesinde; 'Ege ve Mübadele Mutfağı'na yönelik çalışmalarıyla bilinen Şef Dilek Yetkiner tarafından birbirinden farklı lezzetler hazırlandı.

EGE'NİN ÖZGÜN LEZZETLERİ

Şef Yetkiner'in hazırladığı menüde Türkiye'de sadece Urla ve Karaburun Yarımadası'nda yetişen hurma zeytin, ev yapımı long peyniri, bulgurla hazırlanan çiğ sarma, gemici ekmeği olarak da adlandırılan Girit peksimeti, Urla'nın coğrafi işaretli ürünü sakız enginar, imece usulü yapılan kulaklı mantı, Ege düğünlerinin olmazsa olmazı düğün keşkeği, gelin mevlitlerimizde ikram edilen limonlu gelin şerbeti gibi birbirinden özgün lezzetler yer alıyor.

HAKTANKAÇMAZ ANADOLU HAKİKATEN BİR MEDENİYETLER HAVZASI

Ege Haftası'nın açılışına katılan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türk kültürünün tanıtımına olan katkılarından dolayı Tadında Anadolu'ya teşekkür etti. Haktankaçmaz, Anadolu hakikaten bir medeniyetler havzası. Burada mutfak kültüründen örf ve adetlerimize kadar bir zenginlik söz konusu. Kültürel zenginliğimiz, hoşgörümüz buradan geliyor. Tadında Anadolu'ya da özellikle ülkemizin tanıtımına, havalimanımıza kattığı değer açısından teşekkür ediyorum diye konuştu.

MÜBADELE YEMEKLERİ

BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur ise 8 ülkede 17 havalimanında faaliyet yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi

Tadında Anadolu, bizim sosyal sorumluluk projemiz. Bu sosyal sorumluluk projemizde zaman zaman tema haftaları; bölgenin mutfağıyla veya şehrin mutfağıyla bu ürünleri tarladan soframıza kadar getirirken bütün hikayelerini anlatıyoruz. Dilek şefim dördüncü kuşak torunu. Bir Giritli aslında ve tabii ki oradan göçmüş bir ailenin torunu. Anneannesinin yemek reçetelerine sahip çıkıp onu günümüze kadar taşıyan çok kıymetli bir meslektaşım. O yüzden bugün burada bir aslında bir nevi ağırlıklı mübadele yemeği yiyeceğiz. Onların hikayelerini dinleyeceğiz. Onların anılarını bir nebze yaşatacağız.