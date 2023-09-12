Eğitimcilerden iktidara 'laik eğitim' tepkisi: AKP'li bakanın geçmişini hatırlattılar

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Eğitimcilerden iktidara 'laik eğitim' tepkisi

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2023 Salı, 18:12

Eğitimcilerden iktidara 'laik eğitim' tepkisi

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