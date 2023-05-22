22 Mayıs 2023 Pazartesi, 10:53

Ekrem İmamoğlu ısrarlara dayanamadı, ceketini çıkardı: Hiç giymedim zaten...



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde görev alacak olan sandık görevlileri, müşahitler ve Türkiye Gönüllüleri ile Oy ve Ötesi gruplarına mensup binlerce vatandaşla buluştu. Vatandaşlardan gelen “Ceketi çıkar” talebini karşılıksız bırakmayan İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Ben, o günkü ceketi zaten hiç giymedim, merak etmeyin. Bu memlekete demokrasi gelene kadar da giymeyeceğim. Size söz. Makam mevki meselesi değil bu iş. Ne yapılması gerekiyorsa, onu yapacağız. Onun için buradayız. 14 Mayıs'ta sandık başında yaşadığımız ne sorun varsa, bugünden çözeceğiz. Bugün burada sizlere dağıtacağımız bazı mamuller var. O mamulleri alın, okuyun. Sandık görevlilerine, buraya gelemeyenlere ulaştırın. Her bir maddeyi dikkatle okuyun. Demokrasi neferleri olarak, ödevimize çok ama çok çalışalım sevgili dostlar. Sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler; seçimi kazandığımızda göreceksiniz, bu millet rahat bir nefes alacak. Hepimiz, yeni bir geleceğe adım atacağız. Bu iktidardan kurtulmak zorundayız. Bu bir avuç dışında, herkes mutlu olacak, göreceksiniz. Herkese iyi gelecek. 28 Mayıs gecesi seçimi kazandığımızda, millet kazanacak. Size söz. Bana gelip, ‘Nasıl başardınız’ diye sorulduğunda, ben de onlara ne diyeceğim biliyor musunuz? ‘Bana sormayın. Sandık başında tarih yazan demokrasi neferlerine sorun’ diyeceğim. Aslan yürekli gençlere, kararlı, dirayetli, gözü pek vatanseverlere, yurtseverlere sorun…”