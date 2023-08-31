Ekrem İmamoğlu'ndan Büyük Zafer'in 101. yılında coşkulu konuşma! Gençlere böyle seslendi...

31 Ağustos 2023 Perşembe, 10:28

İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, Yenikapı’da düzenlenen etkinliklerle kutladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 30 Ağustos coşkusunu, İstanbullularla birlikte yaşadı. Alanı dolduran gençlere umutsuz olmamaları yönünde tavsiyede bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, “Asla karamsar olmayacağız. Kendimize güvenmekten, gelecek güzel günlere inanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Başka türlüsü, kendinize ihanet olur. Başka türlüsü, geçmişimize ihanet olur. Biz, Cumhuriyet’imizin bir asırlık ömründen ders çıkaran, ders alan ama aynı zamanda cesaretle önüne bakan bir milletiz. Hele hele bu şehrin, bu ülkenin gençleri tarih yazacaklar, tarih. En çok siz gençlere güveniyoruz” dedi.

