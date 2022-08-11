Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki: Bazı işgüzarlar...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ ekipleri tarafından çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
İSKİ ekipleri tarafından çekilen bir fotoğrafı paylaşan İmamoğlu, "Bu fotoğrafı İSKİ ekiplerimiz Silivri'de çekti. Bazı işgüzarlar beton mikserlerinin temizliğini yapıyor, çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, sonra beton donuyor, kanal tıkanıyor, evleri ve işyerlerini su basıyor. YAPMAYIN" ifadelerini kullandı.
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